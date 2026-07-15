Послы ЕС согласовали продление временной защиты для украинцев до марта 2028 года

Послы стран ЕС в среду согласовали продление действия механизма временной защиты для граждан Украины в странах Евросоюза в связи с войной до 4 марта 2028 года – с тем нововведением, что в дальнейшем защита не будет предоставляться вновь прибывшим военнообязанным, если они не докажут отсутствие проблем с учетом и службой.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

15 июля послы стран-членов согласовали продление статуса временной защиты для украинцев в ЕС еще на год – до 4 марта 2028 года.

В то же время продление произошло с нововведением, согласно которому этот статус больше не смогут получить новоприбывшие военнообязанные граждане Украины, если не докажут, что у них нет проблем в этом вопросе и они не уклонялись от службы.

Отметим, что утверждение на уровне послов является промежуточным этапом процедуры. Официальное утверждение решения ожидается позднее в июле.

Как сообщала "Европейская правда", 26 июня Европейская комиссия обнародовала свое предложение о продлении Директивы о временной защите для украинцев, спасающихся от войны в ЕС, еще на год.

Европейский Союз планирует принять решение о статусе украинских беженцев уже в июле 2026 года; если же это не удастся – то в сентябре.

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