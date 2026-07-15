В Венгрии извинились за Орбана, который тормозил вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сэнди заявил, что страна хочет восстановить доверительные отношения с союзниками, и извинился за то, что венгерские власти во времена Орбана тормозили вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Telex.

Выступая на панельной дискуссии в Будапеште, Русин-Сэнди отметил, что интересы Венгрии совпадают с интересами союзников, и ей необходимо восстановить доверительные отношения с ними.

"Венгрия должна восстановить доверие с союзниками. А что касается россиян – для них мы закрываем двери", – заявил министр обороны.

Он добавил, что поэтому одним из первых шагов правительства стало принесение извинений некоторым союзникам, в частности Финляндии, вступление которой в НАТО задержалось из-за позиции Орбана.

Русин-Сэнди подчеркнул, что считает такие действия прежней власти неприемлемыми.

Напомним, при премьерстве Виктора Орбана Венгрия тормозила вступление в НАТО не только Финляндии, но и Швеции. В случае со Швецией Венгрия стала последней страной НАТО, ратифицировавшей её вступление, сделав это даже после Турции.