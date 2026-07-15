Франция сделала шаг к легализации ассистированного самоубийства

В среду, 15 июля, французские законодатели проголосовали за легализацию ассистированного суицида для неизлечимо больных пациентов.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Как отмечается, пациенты в возрасте от 18 лет, страдающие "серьезным и неизлечимым" заболеванием, угрожающим жизни и достигшим запущенной, необратимой или терминальной стадии, будут иметь право обратиться с просьбой об ассистированном суициде.

Впрочем, это возможно лишь при условии, что их болезнь вызывает "невыносимые" страдания и они способны принять решение "свободно и с полным осознанием обстоятельств".

Случаи, связанные исключительно с психологическими страданиями, были исключены из французского законопроекта.

В случае просьб пациентов, которые будут признаны обоснованными, смертельную инъекцию пациент будет вводить самостоятельно или ее введет медицинский работник, если пациент не сможет этого сделать.

Медицинским работникам будет разрешено отказаться от введения инъекции, если они морально против этой процедуры, но при этом они будут обязаны направить пациента к другому специалисту, который сможет оказать эту услугу.

После завершения конституционной экспертизы законопроект должен подписать президент Франции Эмманюэль Макрон.

В Национальном собрании за период рассмотрения проекта его поддержка также несколько снизилась. Так, во время первого голосования в мае 2025 года "за" проголосовали 305 депутатов, в марте 2026 года – уже 299, во время голосования 1 июля – 295.

В Великобритании в апреле провалился законопроект об ассистированной смерти.

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