Національні збори Франції втретє підтримали проєкт про асистований суїцид

Національні збори у Франції втретє проголосували за проєкт про асистований суїцид – який вже двічі завертали у Сенаті.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Увечері 30 червня у залі Національних зборів втретє розглянули та підтримали проєкт про легалізацію асистованого суїциду, який був однією з обіцянок президента Емманюеля Макрона. За нього проголосували 295 депутати, проти – 232.

Проєкт знову вирушить на розгляд у Сенат – де його знову очікувано завернуть під час голосування 7 липня.

Уряд планує залишити "останнє слово" за Національними зборами, це фінальне голосування відбудеться 15 липня.

У першому читанні проєкт затвердили ще у травні 2025 року, відтоді до нього внесли чимало поправок.

Законопроєкт має на меті легалізувати асистований суїцид, та евтаназію у випадках, коли зацікавлений пацієнт фізично неспроможний виконати якісь дії зі свого боку.

Обов’язковими критеріями для можливості асистованого суїциду визначили тяжкий та невиліковний стан хворого, близький до термінальної стадії; те, що людина у зв’язку з цим станом зазнає фізичних або психологічних страждань; лікування завдає страждань або не дає явних результатів; пацієнт добровільно та з повним розумінням висловив бажання пройти процедуру, що має перевірятися на всіх етапах.

У Британії у квітні провалився законопроєкт про асистовану смерть.

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