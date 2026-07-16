Франція через 400 років врегулювала прикордонне питання з Нідерландами

У четвер Національна асамблея Франції схвалила закон, який закріплює кордон одного з карибських островів у законодавчому порядку – майже через чотири століття після того, як уряди Франції та Нідерландів поділили острів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Politico.

Законодавці ухвалили законопроєкт, що санкціонує ратифікацію угоди 2023 року "про делімітацію кордону між Францією (Сен-Мартен) та Нідерландами (Сінт-Мартен)".

Цей договір забезпечує правову визначеність одного із найнезвичайніших кордонів Європи: між територією ЄС з французького боку та Сінт-Мартеном, самокерованою країною в складі Королівства Нідерландів, яка не входить до складу ЄС.

Мешканці щодня вільно пересуваються між цими двома територіями, незважаючи на те, що живуть за різними митними, імміграційними та податковими режимами.

Історія кордону сягає 1648 року, коли Франція та Нідерланди домовилися про поділ карибського острова Сен-Мартен, але так і не визначили його межі точно.

Натомість протягом століть сформувався де-факто кордон, що спричиняв постійні суперечки щодо дозволів, правоохоронної діяльності та управління навколишнім середовищем.

Зрештою, лише ураган "Ірма" у 2017 році, який зруйнував понад 95 відсотків будівель на острові, змусив Париж і Гаагу нарешті вирішити це питання.

Королівство Нідерландів ще має ратифікувати угоду, перш ніж вона набере чинності.

Нагадаємо, торік спроба Франції зробити з Нової Каледонії "державу в державі" зазнала краху. Тоді головний альянс прихильників незалежності французької території Нова Каледонія офіційно відхилив запропонований Парижем план створення нового статусу для архіпелагу в Тихому океані.

Угода, підписана у липні 2025 року, передбачала, що Нова Каледонія по суті стане новою державою, але не повністю незалежною від Франції.