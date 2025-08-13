Спроба Франції зробити з Нової Каледонії "державу в державі" зазнала краху

Головний альянс прихильників незалежності французької території Нова Каледонія у вівторок увечері офіційно відхилив запропонований Парижем план створення нового статусу для архіпелагу в Тихому океані.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

Угода, підписана минулого місяця, передбачала, що Нова Каледонія по суті стане новою державою, але не повністю незалежною від Франції.

Залишаючись під юрисдикцією французької конституції, Нова Каледонія отримала б атрибути, що зробили б її фактично "державою в державі".

Вона могла б контролювати свою зовнішню політику, а її населення мало б подвійне громадянство – французьке і каледонське, а не тільки французьке, як зараз.

Угода була підписана в передмісті Парижа представниками як прихильників, так і противників незалежності Каледонії, зокрема, Канакським соціалістичним фронтом національного визволення (FLNKS).

Однак угода не містила положень про проведення нового референдуму щодо незалежності Нової Каледонії, що стало критичним моментом для політичного бюро FLNKS, незважаючи на попередню згоду його переговорника.

Член бюро Домінік Фочі заявив на пресконференції, що угода "несумісна з основоположними принципами та досягненнями боротьби FLNKS".

Французький міністр у справах заморських територій Мануель Вальс передбачив відхилення угоди в недільному дописі у Facebook, висловивши жаль, що FLNKS відмовився від "історичного компромісу".

Вальс також заявив, що наступного тижня відвідає Нову Каледонію, щоб зробити останню спробу врятувати угоду, попередивши, що держава залишиться "гарантом справедливості для всіх і здійснення демократії, яка не може вижити під загрозою насильства".

Нова Каледонія страждає від економічної кризи, напруженості між громадами та політичного насильства, а також все частіше стає об'єктом іноземного втручання. Це стратегічно важлива територія для Франції завдяки багатим природним ресурсам, зокрема нікелю, а також тому, що вона є воротами до Індо-Тихоокеанського регіону.

Напруженість досягла апогею навесні минулого року, коли спалахнули заворушення на знак протесту проти запланованої виборчої реформи. Тоді загинули 14 осіб, а збитки від пошкодження майна оцінюються в понад 2 млрд євро.

Перед цим на референдумі 2021 року Нова Каледонія переважною більшістю проголосувала за відмову від незалежності від Франції.

Читайте також: "Слуга народу" проти Макрона: як заморські території Франції ведуть боротьбу за незалежність.