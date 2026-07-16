Франция спустя 400 лет урегулировала пограничный вопрос с Нидерландами

В четверг Национальная ассамблея Франции одобрила закон, закрепляющий границу одного из карибских островов в законодательном порядке – почти через четыре столетия после того, как правительства Франции и Нидерландов разделили остров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Politico.

Законодатели приняли законопроект, санкционирующий ратификацию соглашения 2023 года "о делимитации границы между Францией (Сен-Мартен) и Нидерландами (Синт-Мартен)".

Этот договор обеспечивает правовую определенность одной из самых необычных границ Европы: между территорией ЕС с французской стороны и Синт-Мартеном, самоуправляемой страной в составе Королевства Нидерландов, которая не входит в состав ЕС.

Жители ежедневно свободно перемещаются между этими двумя территориями, несмотря на то, что живут в условиях разных таможенных, иммиграционных и налоговых режимов.

История границы уходит корнями в 1648 год, когда Франция и Нидерланды договорились о разделе карибского острова Сен-Мартен, но так и не определили его границы точно.

Вместо этого на протяжении веков сформировалась де-факто граница, что вызывало постоянные споры по поводу разрешений, правоохранительной деятельности и управления окружающей средой.

В конце концов, только ураган "Ирма" в 2017 году, разрушивший более 95 процентов зданий на острове, заставил Париж и Гаагу наконец решить этот вопрос.

Королевство Нидерландов еще должно ратифицировать соглашение, прежде чем оно вступит в силу.

Напомним, в прошлом году попытка Франции сделать из Новой Каледонии "государство в государстве" потерпела крах. Тогда главный альянс сторонников независимости французской территории Новая Каледония официально отклонил предложенный Парижем план создания нового статуса для архипелага в Тихом океане.

Соглашение, подписанное в июле 2025 года, предусматривало, что Новая Каледония по сути станет новым государством, но не полностью независимым от Франции.