У Франції внаслідок негоди є загиблі, понад 50 тисяч будинків залишилися без світла
Щонайменше двоє людей загинули внаслідок сильних гроз, що пронеслися Францією.
Про це повідомила французька влада, пише Reuters, передає "Європейська правда".
Як зазначається, у п’ятницю, 17 липня, 53 тисячі домогосподарств залишилися без електропостачання внаслідок негоди.
Одна жінка загинула після того, як ввечері 16 липня на неї впало дерево в місті Сен-Віктурньєн. Того ж дня у місті Долом’є знайшли мертвим чоловіка в майстерні, яка загорілася після удару блискавки.
Сильний вітер, який у деяких районах супроводжувався градом, пізніше в п’ятницю вщух, і метеорологічна служба скасувала помаранчеве попередження на південно-східній території Франції.
Також писали, що нічні потяги "Інтерсіті" на маршруті між столицею Франції та південно-західним містом Тулуза спізнювалися на 4-6 годин через наслідки негоди.
На півдні Німеччини негода 16-17 липня призвела до загибелі людини та значних матеріальних збитків.