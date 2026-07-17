У Франції внаслідок негоди є загиблі, понад 50 тисяч будинків залишилися без світла

Щонайменше двоє людей загинули внаслідок сильних гроз, що пронеслися Францією.

Про це повідомила французька влада, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у п’ятницю, 17 липня, 53 тисячі домогосподарств залишилися без електропостачання внаслідок негоди.

Одна жінка загинула після того, як ввечері 16 липня на неї впало дерево в місті Сен-Віктурньєн. Того ж дня у місті Долом’є знайшли мертвим чоловіка в майстерні, яка загорілася після удару блискавки.

Сильний вітер, який у деяких районах супроводжувався градом, пізніше в п’ятницю вщух, і метеорологічна служба скасувала помаранчеве попередження на південно-східній території Франції.

Також писали, що нічні потяги "Інтерсіті" на маршруті між столицею Франції та південно-західним містом Тулуза спізнювалися на 4-6 годин через наслідки негоди.

На півдні Німеччини негода 16-17 липня призвела до загибелі людини та значних матеріальних збитків.