Во Франции в результате непогоды есть погибшие, более 50 тысяч домов остались без света

По меньшей мере два человека погибли в результате сильных гроз, пронесшихся по Франции.

Об этом сообщили французские власти, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в пятницу, 17 июля, 53 тысячи домохозяйств остались без электроснабжения из-за непогоды.

Одна женщина погибла после того, как вечером 16 июля на неё упало дерево в городе Сен-Виктурньен. В тот же день в городе Доломье нашли мертвым мужчину в мастерской, которая загорелась после удара молнии.

Сильный ветер, который в некоторых районах сопровождался градом, позже в пятницу утих, и метеорологическая служба отменила оранжевое предупреждение на юго-востоке Франции.

Также сообщалось, что ночные поезда "Интерсити" на маршруте между столицей Франции и юго-западным городом Тулуза опаздывали на 4–6 часов из-за последствий непогоды.

На юге Германии непогода 16–17 июля привела к гибели человека и значительным материальным убыткам.