Гірський курорт у румунських Карпатах затопило після сильних злив

У Румунії одне з гірських містечок зазнало серйозних підтоплень після сильної зливи, через яку місцевий струмок вийшов з берегів.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Через опади високо в горах у масиві Бучеджі, що входить до румунських Карпат, курортне містечко Буштень постраждало від паводку. Струмок, що протікає крізь нього, швидко заповнився прибуваючою водою з поваленими деревами та камінням і вийшов з берегів. Брудний потік стрімко затопив кілька вулиць.

Один з районів містечка у районі підйомника фактично заблокований.

Поліція радить людям не намагатися перетинати затоплені ділянки дороги ані автомобілем, ані пішки, та відкласти поїздки.

Негода у Німеччині протягом 16-17 спричинила загибель людини, різні інциденти та значну матеріальну шкоду у низці регіонів.

У столиці Румунії Бухаресті під час сильних гроз наприкінці червня затопило вулиці і кілька станцій метро.