Дослідження: Росія посилила стеження за європейськими ядерними об’єктами

Росія посилила спостереження за критично важливими військовими об’єктами в кількох європейських країнах.

Такий висновок міститься в аналізі аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), про що повідомляє The Guardian, пише Європейська правда".

З кінця 2024 року IISS дослідив 144 інциденти з безпілотниками в понад десятку країн. Згідно з дослідженням, російські дії відбуваються в умовах "практично безкарності" і свідчать про стратегічну неспроможність систем протиповітряної оборони НАТО. Хоча безпілотники іноді помічали над авіабазами та аеропортами, жоден з них не був збитий чи перехоплений.

Польоти безпілотників, які, як вважається, належали Росії, нібито були спрямовані на важливі об’єкти.

За повідомленнями, ці літальні апарати бачили на британських військових базах Лейкенхіт і Фейрфорд приблизно в листопаді 2024 року. На базі Королівських повітряних сил у Лейкенхіті, як стверджується, розміщено американську ядерну зброю.

У грудні 2025 року щонайменше п’ять безпілотників пролітали над французькою базою Іль-Лонг, де зберігається французька морська ядерна зброя.

У листопаді та грудні 2025 року дрони також було помічено на бельгійській авіабазі Кляйне-Брогель та нідерландській базі Фолкель. Вважається, що на обох об’єктах розміщено американську ядерну зброю.

У звіті польоти дронів знову пов’язують із двома кораблями так званого російського "тіньового флоту". Судна HAV Dolphin та Seasons 1, які на момент спостереження безпілотників діяли в Північному морі поблизу британських баз, могли слугувати пунктами запуску.

Dolphin раніше вже потрапляв під пильну увагу німецьких органів безпеки. Наприклад, у травні 2025 року виникла підозра, що з цього судна здійснювалося керування дронами над об’єктами Бундесверу, що містять секретну інформацію. Однак кілька обшуків судна, проведених Федеральною поліцією, Водною поліцією та бельгійськими силами, не дали жодних результатів.

Проте IISS припускає, що польоти дронів дуже ймовірно пов’язані з місією Росії. За словами аналітика Чарлі Едвардса, ці прольоти є "серією тактичних успіхів для Кремля" та "стратегічною поразкою оборони союзників".

Едвардс припускає, що мотивами цих дій є поєднання ядерного спостереження, загального збору розвідданих, картографування військової логістики та ланцюгів постачання, а також "економічного виснаження та психологічної війни".

За даними IISS, кількість випадків виявлення дронів зменшилася в останні місяці, оскільки кілька європейських держав перехоплюють і затримують підозрілі судна, наприклад, у Балтійському морі.

Однак, згідно з дослідженням екологічної організації Greenpeace, посилення регуляторного тиску змушує "тіньовий флот" шукати нові маршрути, наприклад, у межах Балтійського моря. Часто занедбані та незастраховані танкери останнім часом дедалі частіше оминають шведські води й транспортують російську нафту ближче до німецького узбережжя – навіть попри те, що це означає довший маршрут.

Greenpeace закликає Німеччину вжити більш рішучих заходів. "Німецькі органи влади нарешті мають вжити заходів і зупиняти та перевіряти незареєстровані танкери "тіньового флоту"", – заявив морський біолог Тіло Маак. Він додав, що "тіньовий флот" становить "значну екологічну загрозу".

Нагадаємо, у військовій розвідці Швеції вважають, що російський режим, ймовірно, залишатиметься загрозою для своїх сусідів ще довго після закінчення правління Владіміра Путіна.

Повідомляли, що Міністерство оборони Нідерландів у своєму плані модернізації армії та оборонної сфери країни назвало Росію головною загрозою для Європи.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може організувати "операцію під чужим прапором", щоб виправдати напад на країну-члена НАТО.