Исследование: Россия усилила слежку за европейскими ядерными объектами

Россия усилила наблюдение за критически важными военными объектами в нескольких европейских странах.

Такой вывод содержится в анализе аналитического центра Международного института стратегических исследований (IISS), о чем сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

С конца 2024 года IISS исследовал 144 инцидента с беспилотниками в более чем десятке стран. Согласно исследованию, действия России происходят в условиях "практически полной безнаказанности" и свидетельствуют о стратегической несостоятельности систем противовоздушной обороны НАТО. Хотя беспилотники иногда замечали над авиабазами и аэропортами, ни один из них не был сбит или перехвачен.

Полеты беспилотников, которые, как считается, принадлежали России, якобы были направлены на важные объекты.

По сообщениям, эти летательные аппараты видели на британских военных базах Лейкенхит и Фейрфорд примерно в ноябре 2024 года. На базе Королевских ВВС в Лейкенхите, как утверждается, размещено американское ядерное оружие.

В декабре 2025 года по меньшей мере пять беспилотников пролетали над французской базой Иль-Лонг, где хранится французское морское ядерное оружие.

В ноябре и декабре 2025 года дроны также были замечены на бельгийской авиабазе Кляйне-Брогель и нидерландской базе Фолкель. Считается, что на обоих объектах размещено американское ядерное оружие.

В отчете полеты дронов вновь связывают с двумя кораблями так называемого российского "теневого флота". Суда HAV Dolphin и Seasons 1, которые на момент наблюдения беспилотников действовали в Северном море вблизи британских баз, могли служить пунктами запуска.

Dolphin ранее уже попадал под пристальное внимание немецких органов безопасности. Например, в мае 2025 года возникло подозрение, что с этого судна осуществлялось управление дронами над объектами Бундесвера, содержащими секретную информацию. Однако несколько обысков судна, проведенных Федеральной полицией, Водной полицией и бельгийскими силами, не дали никаких результатов.

Тем не менее IISS предполагает, что полёты дронов с высокой вероятностью связаны с миссией России. По словам аналитика Чарли Эдвардса, эти пролёты являются "серией тактических успехов для Кремля" и "стратегическим поражением обороны союзников".

Эдвардс предполагает, что мотивами этих действий является сочетание ядерного наблюдения, общего сбора разведданных, картографирования военной логистики и цепочек поставок, а также "экономического истощения и психологической войны".

По данным IISS, количество случаев обнаружения дронов сократилось в последние месяцы, поскольку несколько европейских государств перехватывают и задерживают подозрительные суда, например, в Балтийском море.

Однако, согласно исследованию экологической организации Greenpeace, усиление регуляторного давления вынуждает "теневой флот" искать новые маршруты, например, в пределах Балтийского моря. Часто запущенные и незастрахованные танкеры в последнее время всё чаще обходят шведские воды и транспортируют российскую нефть ближе к немецкому побережью – даже несмотря на то, что это означает более длинный маршрут.

Greenpeace призывает Германию принять более решительные меры. "Немецкие власти должны наконец принять меры и останавливать и проверять незарегистрированные танкеры "теневого флота"", – заявил морской биолог Тило Маак. Он добавил, что "теневой флот" представляет "значительную экологическую угрозу".

Напомним, в военной разведке Швеции считают, что российский режим, вероятно, будет оставаться угрозой для своих соседей еще долго после окончания правления Владимира Путина.

Сообщалось, что Министерство обороны Нидерландов в своем плане модернизации армии и оборонной сферы страны назвало Россию главной угрозой для Европы.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может организовать "операцию под чужим флагом", чтобы оправдать нападение на страну-члена НАТО.