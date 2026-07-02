Суд ЄС: заборона на трансляцію RT поширюється і на безкоштовні сайти

Суд Європейського Союзу постановив, що заборона на трансляцію контенту російської пропагандистської компанії RT поширюється також на вебсайти з вільним доступом, навіть якщо вони фінансуються винятково за рахунок пожертв.

Про це йдеться у рішенні суду, оприлюдненому в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Рішення ухвалили у відповідь на запит німецького суду, який розглядає кримінальну справу щодо трьох осіб у Німеччині. Їх обвинувачують у тому, що вони поширювали відео з каналу RT – Russia Today Germany через вебсайт, доступний для всіх користувачів безкоштовно.

Суд у Німеччині попросив роз’яснити, чи можна вважати цих осіб "операторами" у розумінні санкційного законодавства ЄС, зважаючи на те, що сайт не мав комерційної моделі та утримувався лише коштом добровільних внесків користувачів.

У своєму рішенні Суд ЄС зазначив, що наявність або відсутність економічної діяльності не має значення для застосування обмежень. Поняття "оператор" охоплює будь-яку особу, яка прямо або опосередковано відповідає за поширення забороненого контенту, зокрема і в межах некомерційної діяльності або через сайти, що фінансуються пожертвами.

Суд також уточнив, що для такої класифікації не має значення ані масштаб, ані тривалість трансляції.

У Суді ЄС наголосили, що саме таке тлумачення відповідає наміру законодавців Євросоюзу: не допустити поширення пропаганди, яку просуває Росія у контексті її війни проти України, та захистити громадський порядок і безпеку в ЄС.

Нагадаємо, на початку березня 2022 року за рішенням Ради ЄС в Євросоюзі невідкладно заборонили роботу російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today і Sputnik.

Невдовзі стало відомо, що RT створив понад десяток копій своїх сайтів іншими мовами, щоб уникнути обмежень.