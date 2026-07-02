Суд ЕС: запрет на трансляцию RT распространяется и на бесплатные сайты

Суд Европейского Союза постановил, что запрет на трансляцию контента российской пропагандистской компании RT распространяется также на веб-сайты с бесплатным доступом, даже если они финансируются исключительно за счет пожертвований.

Об этом говорится в решении суда, обнародованном в четверг, сообщает "Европейская правда".

Решение было принято в ответ на запрос немецкого суда, который рассматривает уголовное дело в отношении трех человек в Германии. Их обвиняют в том, что они распространяли видео с канала RT – Russia Today Germany через веб-сайт, доступный для всех пользователей бесплатно.

Суд в Германии попросил разъяснить, можно ли считать этих лиц "операторами" в понимании санкционного законодательства ЕС, учитывая, что сайт не имел коммерческой модели и содержался исключительно за счет добровольных взносов пользователей.

В своем решении Суд ЕС отметил, что наличие или отсутствие экономической деятельности не имеет значения для применения ограничений. Понятие "оператор" охватывает любое лицо, которое прямо или косвенно отвечает за распространение запрещенного контента, в том числе в рамках некоммерческой деятельности или через сайты, финансируемые пожертвованиями.

Суд также уточнил, что для такой классификации не имеют значения ни масштаб, ни продолжительность трансляции.

В Суде ЕС подчеркнули, что именно такое толкование соответствует намерениям законодателей Евросоюза: не допустить распространения пропаганды, которую продвигает Россия в контексте ее войны против Украины, и защитить общественный порядок и безопасность в ЕС.

Напомним, в начале марта 2022 года по решению Совета ЕС в Евросоюзе незамедлительно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik.

Вскоре стало известно, что RT создал более десятка копий своих сайтов на других языках, чтобы обойти ограничения.