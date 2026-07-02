ЗМІ: НАТО на саміті оголосить про плани заміни застарілих розвідувальних літаків
НАТО планує замінити свій застарілий парк літаків AWACS на літаки спостереження GlobalEye шведської компанії Saab.
Про це повідомили Reuters чотири джерела, обізнані з цим питанням, передає "Європейська правда".
Цей крок може стати випробуванням для напружених відносин із президентом США Дональдом Трампом.
Трамп наполягає на тому, щоб союзники купували американську зброю, і неодноразово погрожував вийти з НАТО, звинувачуючи європейські країни в "безкоштовному користуванні", оскільки вони залишають США оплачувати безпеку континенту.
Джерела повідомили, що Альянс оголосить про плани щодо GlobalEye під час зустрічі своїх членів у столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня.
14 літаків системи повітряного раннього попередження та управління (AWACS) НАТО, що нагадують літаючі радіолокаційні вежі зі своїми характерними радіолокаційними куполами шириною дев’ять метрів, є "очима" Альянсу в небі з 1982 року.
Флот літаків AWACS, що базується на авіабазі Гайленкірхен у Німеччині, широко використовується для виконання місій спостереження НАТО вздовж його східного флангу з моменту початку війни Росії в Україні.
Згідно з планом заміни, база з часом може стати домом для найбільшого у світі флоту літаків спостереження GlobalEye, повідомили джерела. Система, перший політ якої відбувся у 2018 році, базується на бізнес-джеті Global 6500, побудованому канадською компанією Bombardier.
GlobalEye конкурує з літаком Boeing E-7 Wedgetail – літаком раннього попередження та управління, створеним на базі пасажирського літака 737 і призначеним для спостереження та керівництва бойовими діями.
У 2025 році НАТО відмовилося від початкових планів придбати шість Boeing E-7 Wedgetail після того, як його найбільший замовник, Пентагон, скасував плани щодо купівлі 26 таких одиниць і вирішив більше покладатися на супутники.
Однак під тиском американських законодавців міністр оборони Піт Гегсет у травні повідомив комітету Конгресу, що Пентагон наполягає на поверненні цього літака до бюджету.
Про те, що НАТО планує більше не покладатися на американські літаки в рамках оновлення свого парку розвідувальних бортів, повідомляли у квітні.
Міністр оборони США Піт Гегсет у четвер, 18 червня, заявив, що союзники Сполучених Штатів у Європі повинні взяти на себе провідну роль у захисті власного континенту, а також допомогти перетворити Альянс на "НАТО 3.0".