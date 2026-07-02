СМИ: НАТО на саммите объявит о планах замены устаревших разведывательных самолетов

НАТО планирует заменить свой устаревший парк самолетов AWACS на самолеты наблюдения GlobalEye шведской компании Saab.

Об этом сообщили Reuters четыре источника, осведомленные по данному вопросу, передает "Европейская правда".

Этот шаг может стать испытанием для напряженных отношений с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп настаивает на том, чтобы союзники покупали американское оружие, и неоднократно угрожал выйти из НАТО, обвиняя европейские страны в "бесплатном пользовании", поскольку они оставляют США оплачивать безопасность континента.

Источники сообщили, что Альянс объявит о планах по GlobalEye во время встречи своих членов в столице Турции Анкаре 7 и 8 июля.

14 самолетов системы воздушного раннего предупреждения и управления (AWACS) НАТО, напоминающих летающие радиолокационные башни со своими характерными радиолокационными куполами шириной девять метров, являются "глазами" Альянса в небе с 1982 года.

Флот самолетов AWACS, базирующийся на авиабазе Хайленкирхен в Германии, широко используется для выполнения миссий наблюдения НАТО вдоль его восточного фланга с момента начала войны России в Украине.

Согласно плану замены, база со временем может стать домом для крупнейшего в мире парка самолетов наблюдения GlobalEye, сообщили источники. Система, первый полет которой состоялся в 2018 году, основана на бизнес-джете Global 6500, построенном канадской компанией Bombardier.

GlobalEye конкурирует с самолетом Boeing E-7 Wedgetail – самолетом раннего предупреждения и управления, созданным на базе пассажирского самолета 737 и предназначенным для наблюдения и управления боевыми действиями.

В 2025 году НАТО отказалось от первоначальных планов приобрести шесть Boeing E-7 Wedgetail после того, как его крупнейший заказчик, Пентагон, отменил планы по покупке 26 таких единиц и решил в большей степени полагаться на спутники.

Однако под давлением американских законодателей министр обороны Пит Хегсет в мае сообщил комитету Конгресса, что Пентагон настаивает на возвращении этого самолета в бюджет.

О том, что НАТО планирует больше не полагаться на американские самолеты в рамках обновления своего парка разведывательных самолетов, сообщалось в апреле.

Министр обороны США Пит Хегсет в четверг, 18 июня, заявил, что союзники Соединённых Штатов в Европе должны взять на себя ведущую роль в защите собственного континента, а также помочь превратить Альянс в "НАТО 3.0".