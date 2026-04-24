ЗМІ: НАТО планує відмовитися від використання літаків США для розвідки

НАТО планує більше не покладатися на американські літаки в рамках оновлення свого парку розвідувальних бортів.

Про це агентству DPA підтвердили джерела в Альянсі, повідомляє "Європейська правда".

Майбутній парк літаків системи повітряного попередження та управління (AWACS) НАТО складатиметься з літаків канадської компанії Bombardier, оснащених системою розвідки GlobalEye та системою раннього попередження, розробленою шведською компанією Saab. Це агентству підтвердили джерела в НАТО після первинної публікації французького порталу La Lettre.

Очікується, що замовлення включатиме до 12 літаків Global 6000 або Global 6500 на суму в кілька мільярдів доларів.

Речник НАТО офіційно не спростував і не підтвердив цю інформацію. Раніше повідомлялося, що остаточне рішення очікується на саміті НАТО в Анкарі в липні. За цей багатомільярдний проєкт відповідає Агентство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA).

Спочатку НАТО планував замовити американські літаки Boeing E-7A Wedgetail. Однак від цього плану відмовилися після того, як уряд США минулого року оголосив про вихід із програми.

У вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що після запланованого виведення з експлуатації розвідувальних літаків AWACS Берлін розглядає можливість придбання літаків раннього попередження GlobalEye виробництва компанії Saab. Після виходу США очікується, що Німеччина покриє найбільшу частину витрат.

На сьогодні літаки Boeing 707, деяким з яких майже чотири десятиліття, слугують основою для системи повітряного радіолокаційного спостереження НАТО. Зараз ці літаки використовуються переважно для моніторингу повітряного простору у Східній Європі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані. Серед потенційних варіантів – виведення американських військ з цих країн та закриття баз США.

Трамп також заявляв, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.