ЗМІ: Умєров є кандидатом на посаду посла у США

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров є одним із головних кандидатів на посаду посла України у Сполучених Штатах.

Про це в коментарі LIGA.net розповіли співрозмовники в Офісі президента, пише "Європейська правда".

В ОП пояснюють можливість призначення Умєрова послом у США його досвідом міжнародних переговорів і роботи над оборонними домовленостями.

"Drone Deal і перемовини – це відповідає обов'язкам нової посади. Думаю, так – цілком можливо. Але поки рішення не ухвалено", – сказав один зі співрозмовників.

Розмови про нову посаду Умєрова з'явилися на тлі того, що у п'ятницю, 17 липня, президент Володимир Зеленський заявив, що колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко стане секретарем РНБО.

Тоді радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин зазначив, що з Умєровим "буде окрема розмова", але підкреслив, що "готуються зміни одразу не в одному посольстві, але ближче до наради з послами в серпні".

Днями видання FT повідомляло, що президент Володимир Зеленський намагається переконати колишню прем’єрку Юлію Свириденко обійняти посаду посла у США попри те, що вона відхилила цю пропозицію.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, посол України в США Ольга Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин.