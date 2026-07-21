СМИ: Умеров – кандидат на пост посла в США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров является одним из главных кандидатов на пост посла Украины в Соединенных Штатах.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщили собеседники в Офисе президента, пишет "Европейская правда".

В ОП объясняют возможность назначения Умерова послом в США его опытом международных переговоров и работы над оборонными соглашениями.

"Drone Deal и переговоры – это соответствует обязанностям новой должности. Думаю, да – вполне возможно. Но пока решение не принято", – сказал один из собеседников.

Разговоры о новой должности Умерова появились на фоне того, что в пятницу, 17 июля, президент Владимир Зеленский заявил, что бывший министр внутренних дел Игорь Клименко станет секретарем СНБО.

Тогда советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отметил, что с Умеровым "будет отдельный разговор", но подчеркнул, что "готовятся изменения сразу не в одном посольстве, но ближе к совещанию с послами в августе".

На днях издание FT сообщало, что президент Владимир Зеленский пытается убедить бывшую премьер-министра Юлию Свириденко занять должность посла в США, несмотря на то, что она отклонила это предложение.

Напомним, по данным СМИ, посол Украины в США Ольга Стефанишина попросила о завершении дипломатической службы по личным обстоятельствам.