СМИ: Умеров – кандидат на пост посла в США
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров является одним из главных кандидатов на пост посла Украины в Соединенных Штатах.
Об этом в комментарии LIGA.net сообщили собеседники в Офисе президента, пишет "Европейская правда".
В ОП объясняют возможность назначения Умерова послом в США его опытом международных переговоров и работы над оборонными соглашениями.
"Drone Deal и переговоры – это соответствует обязанностям новой должности. Думаю, да – вполне возможно. Но пока решение не принято", – сказал один из собеседников.
Разговоры о новой должности Умерова появились на фоне того, что в пятницу, 17 июля, президент Владимир Зеленский заявил, что бывший министр внутренних дел Игорь Клименко станет секретарем СНБО.
Тогда советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отметил, что с Умеровым "будет отдельный разговор", но подчеркнул, что "готовятся изменения сразу не в одном посольстве, но ближе к совещанию с послами в августе".
На днях издание FT сообщало, что президент Владимир Зеленский пытается убедить бывшую премьер-министра Юлию Свириденко занять должность посла в США, несмотря на то, что она отклонила это предложение.
Напомним, по данным СМИ, посол Украины в США Ольга Стефанишина попросила о завершении дипломатической службы по личным обстоятельствам.