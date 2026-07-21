Літак турецьких авіаліній із Естонії до Туреччини міг пролетіти через повітряний простір РФ

Пасажирський літак авіакомпанії Turkish Airlines, який 12 липня виконував рейс із Таллінна до Стамбула, міг частково пройти через повітряний простір Росії.

Про це пише видання Eesti Ekspress, передає "Європейська правда".

Зазвичай авіакомпанії уникають таких маршрутів, втім, як зазначається, літак відхилився від запланованого маршруту та пролетів над територією Калінінградської області Росії.

Один із пасажирів розповів, що помітив зміну маршруту у застосунку для відстеження польотів і звернувся до бортпровідників. Після консультації з екіпажем йому повідомили, що проліт над Калінінградською областю був свідомим рішенням пілотів, оскільки цей маршрут вважали найкращим.

Водночас естонська компанія Lennuliiklusteeninduse AS, яка здійснює управління повітряним рухом у країні, заявила, що затверджений план польоту передбачав маршрут через повітряний простір Латвії, Литви, Польщі, Угорщини, Румунії та Болгарії.

У компанії зазначили, що Turkish Airlines має право використовувати повітряний простір Росії, однак дані сервісу Flightradar свідчать, що маршрут через РФ не є типовим для рейсів між Таллінном і Стамбулом.

У травні Прага видала дозвіл на проліт літака словацького прем’єра Роберта Фіцо під час його подорожі до Москви. Перед цим він поскаржився, що Литва та Латвія не пропустять його літак через їхній повітряний простір для подорожі на військовий парад у Москві 9 травня.