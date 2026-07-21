Самолет турецких авиалиний, следовавший из Эстонии в Турцию, мог пролететь через пространство РФ

Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, который 12 июля выполнял рейс из Таллинна в Стамбул, мог частично пройти через воздушное пространство России.

Об этом пишет издание Eesti Ekspress, передает "Европейская правда".

Обычно авиакомпании избегают таких маршрутов, однако, как отмечается, самолет отклонился от запланированного маршрута и пролетел над территорией Калининградской области России.

Один из пассажиров рассказал, что заметил изменение маршрута в приложении для отслеживания полётов и обратился к бортпроводникам. После консультации с экипажем ему сообщили, что пролёт над Калининградской областью был сознательным решением пилотов, поскольку этот маршрут считался оптимальным.

В то же время эстонская компания Lennuliiklusteeninduse AS, осуществляющая управление воздушным движением в стране, заявила, что утвержденный план полета предусматривал маршрут через воздушное пространство Латвии, Литвы, Польши, Венгрии, Румынии и Болгарии.

В компании отметили, что Turkish Airlines имеет право использовать воздушное пространство России, однако данные сервиса Flightradar свидетельствуют, что маршрут через РФ не является типичным для рейсов между Таллинном и Стамбулом.

В мае Прага выдала разрешение на пролет самолета словацкого премьера Роберта Фицо во время его поездки в Москву. Перед этим он пожаловался, что Литва и Латвия не пропустят его самолет через свое воздушное пространство для поездки на военный парад в Москве 9 мая.