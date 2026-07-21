Глава Міноборони Італії розповів, чому вважає Україну переможцем війни з Росією

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на очікування на початку повномасштабного вторгнення.

Про це він сказав у інтерв’ю Ansa на полях зустрічі в Лондоні зі своїми колегами з Великої Британії, Японії та Канади, пише "Європейська правда".

Італійський міністр зазначив, що на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році багато хто очікував, що Москва зможе захопити Київ протягом кількох днів.

"Чотири роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень", – зазначив він, а також нагадав, що навіть США готувалися до можливості евакуації президента України Володимира Зеленського.

Втім, він наголосив, що нині Росія "застрягла на лінії фронту" та зазнає значних втрат. Зокрема він зазначив, що Москва щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових – загиблими та пораненими.

У цьому контексті він відзначив успіх України у використанні дронів у боротьбі проти російської агресії.

"Україна все ще існує; вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для Владіміра Путіна", – акцентував він.

Також Крозетто додав, що війна закінчиться, "коли Росія припинить бомбардування України принаймні на 24 або 48 годин, чого вона не робила навіть на один день з 2022 року".

Наприкінці червня генсек НАТО Марк Рютте високо оцінив далекобійні удари України по російській нафтопереробці і звернув увагу на те, що президент США визнав це.

Також Рютте не вважає, що Україна повинна стримувати себе в ударах по території РФ заради ймовірних "мирних переговорів", а також наголосив, що саме Москва розпочала війну.