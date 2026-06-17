Рютте нагадав, хто розпочав війну, коментуючи удари України по території РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не вважає, що Україна повинна стримувати себе в ударах по території РФ заради ймовірних "мирних переговорів", а також наголосив, що саме Москва розпочала війну.

Про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО, пише кореспондентка "Європейської правди".

Журналістка російського ЗМІ The Breakfast Show, що веде мовлення з Литви, запитала у Рютте, чого хоче НАТО: "щоб Україна продовжувала тиск чи стримувалася заради переговорів" задля завершення війни, яку розпочала Росія.

У відповідь Рютте нагадав про причини, через які Україна продовжує боротьбу.

"Почнімо з відповіді на запитання, чому Україна це робить. Це тому, що 24 лютого 2022 року Україна зіткнулася з Росією, яка розпочала повномасштабне вторгнення. Звичайно, ще у 2014 році Росія почала війну, захопивши Крим. Це було неспровоковано, абсолютно безрозсудно, і, звичайно, Україна має право захищатися", – сказав генсек НАТО.

Він підкреслив, що завдання союзників полягає в тому, щоб Україна отримувала все необхідне для збереження своїх позицій і подальшого захисту від російської агресії.

"Я думаю, що заява G7, підписана вчора всіма присутніми главами держав та урядів у прекрасному французькому містечку, дуже чітко це підтверджує. Тож я просто звернуся до цієї заяви – вона дає необхідну ясність щодо нашої спільної позиції", – додав Рютте.

Нагадаємо, у заяві за підсумками саміту лідери країн G7 заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо в Україні.

Коментуючи цю заяву, глава МЗС Андрій Сибіга відзначив позитивну зміну тону і оцінок в заяві лідерів G7 щодо України.

А президент Володимир Зеленський заявив, що найголовнішим результатом саміту лідерів G7 у Франції стала домовленість про посилення української протиповітряної оборони.