Глава Минобороны Италии рассказал, почему считает Украину победителем в войне с РФ

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто считает, что Украина уже одержала победу в войне против России, если оценивать ситуацию с учетом ожиданий, существовавших в начале полномасштабного вторжения.

Об этом он заявил в интервью Ansa в кулуарах встречи в Лондоне со своими коллегами из Великобритании, Японии и Канады, пишет "Европейская правда".

Итальянский министр отметил, что в начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году многие ожидали, что Москва сможет захватить Киев в течение нескольких дней.

"Четыре года назад все думали, что Россия доберётся до Киева за неделю", – отметил он, а также напомнил, что даже США готовились к возможности эвакуации президента Украины Владимира Зеленского.

Впрочем, он подчеркнул, что сейчас Россия "застряла на линии фронта" и несет значительные потери. В частности, он отметил, что Москва ежемесячно теряет около 30 тысяч военных – погибших и раненых.

В этом контексте он отметил успех Украины в использовании дронов в борьбе против российской агрессии.

"Украина все еще существует; она сильна и с каждым днем усложняет войну для Владимира Путина", – подчеркнул он.

Также Крозетто добавил, что война закончится, "когда Россия прекратит бомбардировки Украины хотя бы на 24 или 48 часов, чего она не делала даже ни на один день с 2022 года".

В конце июня генсек НАТО Марк Рютте высоко оценил дальнобойные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и обратил внимание на то, что президент США признал это.

Также Рютте не считает, что Украина должна сдерживаться в нанесении ударов по территории РФ ради возможных "мирных переговоров", а также подчеркнул, что именно Москва начала войну.