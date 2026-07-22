Країни Балтії хочуть створити спільні резерви енергообладнання на випадок НС

Міністри енергетики Литви, Латвії та Естонії домовилися посилити спільні резервні потужності своїх енергосистем та вивчити можливість спільного використання аварійного обладнання електромереж у разі масштабних збоїв.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі в Ризі міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас та його латвійський і естонський колеги підписали декларацію, яка зобов’язує три країни спільно оцінювати свої потреби у трансформаторах, опорах ліній електропередачі, генераторах та іншому аварійному обладнанні, необхідному у разі загроз, аварій або збоїв у роботі систем.

"Спільні резерви та угода про координацію дій у надзвичайних ситуаціях допоможуть забезпечити більш надійне енергопостачання населення, а спільні рішення дозволять ефективніше й економічніше зміцнити безпеку енергетичної інфраструктури", – заявив Савіцкас.

Відповідно до угоди оператори ліній електропередачі країн Балтії оцінять свої потреби в резервах, а потім підготують спільну заявку на фінансування з боку Європейського Союзу для закупівлі та обслуговування обладнання.

Міністри також обговорили питання захисту стратегічних об’єктів енергетики.

Міністерство енергетики Литви повідомило, що міністри дійшли згоди, що безпілотні літальні апарати "стали новою реальністю у сфері безпеки", а захист від них тепер є "невід’ємною частиною захисту критично важливої інфраструктури на регіональному рівні".

Угода укладена на тлі посилення занепокоєння щодо потенційних загроз критично важливій інфраструктурі в усьому Балтійському регіоні.

Нагадаємо, днями Латвія посилила захист критичної інфраструктури через можливі провокації РФ.

Президент Литви Гітанас Науседа заявляв про наявність розвідувальних даних, які свідчать про можливу підготовку Росією провокацій у Польщі чи країнах Балтії, зокрема, у вигляді атак на критичну інфраструктуру.