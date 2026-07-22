Італія обкладатиме невеликі посилки власним збором на додачу до мита ЄС

Італія запроваджує власний збір на невеликі посилки, який буде застосовуватися на додаток до аналогічного заходу, що діє в масштабах ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті, якого цитує Reuters.

Італійський уряд планує з жовтня ввести податок у розмірі 2 євро на посилки з комерційною вартістю до 150 євро.

"Цей збір буде додано до мита, запровадженого Регламентом ЄС", – зазначив Джорджетті.

Як відомо, з 1 липня в Європейському Союзі набуло чинності мито у розмірі 3 євро на посилки вартістю до 150 євро з третіх країн.

Цей захід спрямований на стримування напливу дешевих товарів, що надходять переважно з Китаю.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Молдові почнуть стягувати 20% ПДВ з покупок до 150 євро на міжнародних онлайн-платформах.

В Україні введення ПДВ на недорогі посилки є умовою для отримання фінансування від ЄС на суму 90 млрд євро.

26 травня Верховна Рада не змогла схвалити скасування звільнення від ПДВ для імпортованих посилок низької вартості (до 150 євро).