Италия будет взимать собственный сбор с небольших посылок в дополнение к пошлине ЕС

Италия вводит собственный сбор на небольшие посылки, который будет применяться в дополнение к аналогичной мере, действующей в масштабах ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти, которого цитирует Reuters.

Итальянское правительство планирует с октября ввести налог в размере 2 евро на посылки с коммерческой стоимостью до 150 евро.

"Этот сбор будет добавлен к пошлине, введенной Регламентом ЕС", – отметил Джорджетти.

Как известно, с 1 июля в Европейском Союзе вступила в силу пошлина в размере 3 евро на посылки стоимостью до 150 евро из третьих стран.

Эта мера направлена на сдерживание наплыва дешевых товаров, поступающих преимущественно из Китая.

Напомним, с 1 октября в Молдове начнут взимать 20% НДС с покупок до 150 евро на международных онлайн-платформах.

В Украине введение НДС на недорогие посылки является условием для получения финансирования от ЕС на сумму 90 млрд евро.

26 мая Верховная Рада не смогла одобрить отмену освобождения от НДС для импортируемых посылок низкой стоимости (до 150 евро).