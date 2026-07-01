Укр Рус Eng

В ЄС почало діяти мито на дешеві посилки, зокрема з Китаю

Новини — Середа, 1 липня 2026, 13:23 — Ірина Кутєлєва

З 1 липня в Європейському Союзі набуває чинності мито у розмірі 3 євро на посилки вартістю до 150 євро з третіх країн.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, інформує "Європейська правда".

Цей захід спрямований на стримування напливу дешевих товарів, що надходять переважно з Китаю.

Як зазначили в ЄК, цей захід допоможе забезпечити справедливі умови для підприємств ЄС та безпечний вибір для споживачів у відповідь на різке зростання обсягів ввезення до Євросоюзу мільярдів одиниць товарів електронної комерції з низькою вартістю.

Звільнення від мита на суму 150 євро було розроблено для епохи нечастих онлайн-покупок та менш цифровізованих митних систем. Це вже не відповідає реальності, і його скасування виправляє давній структурний дисбаланс для підприємств ЄС, наголосили в Єврокомісії.

Цей захід відновлює справедливість між імпортерами, гарантуючи, що роздрібні торговці ЄС, які імпортують оптом, та великі онлайн-оператори з-поза меж блоку конкурують за однакових регуляторних умов.

Мита стягуються митними органами з платформ або будь-яких інших підприємств, що беруть участь у продажу та транспортуванні імпортованих товарів. Таким чином, споживачі, які купують товари в Інтернеті, не мають додаткових витрат під час доставки.

Ставка у розмірі 3 євро є перехідним рішенням, узгодженим державами-членами ЄС, як невідкладна відповідь на виклики, що виникають у зв’язку зі стрімким зростанням електронної комерції.

З липня 2028 року почне функціонувати Центр митних даних ЄС, який застосовуватиме звичайні митні збори на основі тарифної класифікації товару, його походження та вартості відповідно до чинних/стандартних правил ЄС щодо митних зборів.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Молдові почнуть стягувати 20% ПДВ з покупок до 150 євро на міжнародних онлайн-платформах.

В Україні введення ПДВ на недорогі посилки є умовою для отримання фінансування від ЄС на суму 90 млрд євро.

26 травня Верховна Рада не змогла схвалити скасування звільнення від ПДВ для імпортованих посилок низької вартості (до 150 євро).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Китай Торгівля Єврокомісія
Реклама: