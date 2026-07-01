В ЄС почало діяти мито на дешеві посилки, зокрема з Китаю

З 1 липня в Європейському Союзі набуває чинності мито у розмірі 3 євро на посилки вартістю до 150 євро з третіх країн.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, інформує "Європейська правда".

Цей захід спрямований на стримування напливу дешевих товарів, що надходять переважно з Китаю.

Як зазначили в ЄК, цей захід допоможе забезпечити справедливі умови для підприємств ЄС та безпечний вибір для споживачів у відповідь на різке зростання обсягів ввезення до Євросоюзу мільярдів одиниць товарів електронної комерції з низькою вартістю.

Звільнення від мита на суму 150 євро було розроблено для епохи нечастих онлайн-покупок та менш цифровізованих митних систем. Це вже не відповідає реальності, і його скасування виправляє давній структурний дисбаланс для підприємств ЄС, наголосили в Єврокомісії.

Цей захід відновлює справедливість між імпортерами, гарантуючи, що роздрібні торговці ЄС, які імпортують оптом, та великі онлайн-оператори з-поза меж блоку конкурують за однакових регуляторних умов.

Мита стягуються митними органами з платформ або будь-яких інших підприємств, що беруть участь у продажу та транспортуванні імпортованих товарів. Таким чином, споживачі, які купують товари в Інтернеті, не мають додаткових витрат під час доставки.

Ставка у розмірі 3 євро є перехідним рішенням, узгодженим державами-членами ЄС, як невідкладна відповідь на виклики, що виникають у зв’язку зі стрімким зростанням електронної комерції.

З липня 2028 року почне функціонувати Центр митних даних ЄС, який застосовуватиме звичайні митні збори на основі тарифної класифікації товару, його походження та вартості відповідно до чинних/стандартних правил ЄС щодо митних зборів.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Молдові почнуть стягувати 20% ПДВ з покупок до 150 євро на міжнародних онлайн-платформах.

В Україні введення ПДВ на недорогі посилки є умовою для отримання фінансування від ЄС на суму 90 млрд євро.

26 травня Верховна Рада не змогла схвалити скасування звільнення від ПДВ для імпортованих посилок низької вартості (до 150 євро).