Ексміністру оборони Польщі висунули обвинувачення за слова про "російських агентів"

Регіональна прокуратура у Варшаві підготувала обвинувальний акт щодо ексміністра оборони і чинного депутата Сейму Антоні Мацеревича, який назвав керівництво Служби військової контррозвідки Польщі (SKW) "російськими агентами".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Інцидент стався 11 вересня 2025 року під час засідання Сейму, виступ депутата транслювався наживо на вебсайті законодавчого органу.

Як повідомляє прокуратура, Мацеревич назвав очільника SKW, бригадного генерала доктора Ярослава Стружика, та його заступників "російськими агентами". Крім того, він звинуватив їх у співпраці з російськими спецслужбами.

Ці слова, на думку слідчих, піддали посадовців ризику втрати довіри, необхідної для виконання покладених на них функцій, і могли принизити їх у очах громадськості. У зв’язку з цією справою 30 квітня Сейм зняв недоторканність з Мацеревича, депутата партії "Право і справедливість".

Висловлювання Мацеревича пролунали під час дебатів щодо порушення польського повітряного простору російськими дронами.

"Це не була випадковість, це не була одноразова акція, це був початок війни. Отже, ми можемо виграти цю війну, але якщо керівництво Служби військової контррозвідки надалі складатиметься з російських агентів, яких пан Дональд Туск призначив у 2011 році..." – йдеться у стенограмі слів Мацеревича.

Це речення не було завершене до кінця, як зазначено у примітці до стенограми, оскільки викликало "хвилювання в залі".

"Вони зараз знову є очільниками Служби військової контррозвідки, тобто формування, яке володіє найбільшими знаннями про армію і знає найбільше про те, що армія реалізує. А це люди, які співпрацювали з російськими спецслужбами. Як довго ви будете їх терпіти? Як довго ви будете їх підтримувати?" – продовжив Мацеревич.

Нагадаємо, торік у вересні Мацеревичу висунули звинувачення стосовно розголошення секретної інформації, перевищення повноважень та неналежне зберігання секретних матеріалів за період, коли він був головою підкомісії з повторного розслідування Смоленської катастрофи. В грудні справу передали до суду.