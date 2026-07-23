Экс-министру обороны Польши предъявили обвинение за высказывания о "российских агентах"

Региональная прокуратура в Варшаве подготовила обвинительный акт в отношении бывшего министра обороны и действующего депутата Сейма Антони Мацеревича, который назвал руководство Службы военной контрразведки Польши (SKW) "российскими агентами".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Инцидент произошел 11 сентября 2025 года во время заседания Сейма, выступление депутата транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

Как сообщает прокуратура, Мацеревич назвал главу SKW, бригадного генерала доктора Ярослава Стружика, и его заместителей "российскими агентами". Кроме того, он обвинил их в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Эти слова, по мнению следователей, подвергли должностных лиц риску потери доверия, необходимого для выполнения возложенных на них функций, и могли унизить их в глазах общественности. В связи с этим делом 30 апреля Сейм снял неприкосновенность с Мацеревича, депутата партии "Право и справедливость".

Высказывания Мацеревича прозвучали во время дебатов о нарушении польского воздушного пространства российскими дронами.

"Это не было случайностью, это не была разовая акция, это было начало войны. Итак, мы можем выиграть эту войну, но если руководство Службы военной контрразведки в дальнейшем будет состоять из российских агентов, которых господин Дональд Туск назначил в 2011 году..." – говорится в стенограмме выступления Мацеревича.

Это предложение не было доведено до конца, как указано в примечании к стенограмме, поскольку вызвало "волнение в зале".

"Они сейчас снова возглавляют Службу военной контрразведки, то есть структуру, которая обладает самыми обширными знаниями об армии и лучше всех знает о том, что делает армия. А это люди, которые сотрудничали с российскими спецслужбами. Как долго вы будете их терпеть? Как долго вы будете их поддерживать?" – продолжил Мацеревич.

Напомним, в сентябре прошлого года Мацеревичу были предъявлены обвинения в разглашении секретной информации, превышении полномочий и ненадлежащем хранении секретных материалов за период, когда он был председателем подкомиссии по повторному расследованию Смоленской катастрофы. В декабре дело было передано в суд.