Зеленський підтвердив, що запропонував Свириденко посаду посла США

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що пропонував Юлії Свириденко посаду посла США в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві у четвер, його цитує "Інтерфакс-Україна".

Зеленський зазначив, що вважає посаду посла України у США однією з ключових для держави, тому її має обіймати "людина рівня віцепрем'єра, міністра або прем'єр-міністра".

"Ми повернемося до Свириденко. У нас є пропозиції. Це вже не секрет, що дійсно, за всієї поваги до Ольги Стефанішиної, не секрет, що я розраховував і пропонував Юлі Свириденко місце посла в США", – сказав він.

За словами президента, одним з аргументів на користь кандидатури Свириденко був її внесок в укладення економічної угоди зі США.

"Юлія зробила важливий договір під її керівництвом зі Сполученими Штатами. Це економічна складова, яка нас може і повинна пов'язувати зі Сполученими Штатами Америки", – розповів він.

Зеленський також додав, що наразі розмірковує стосовно нової посади для секретаря РНБО Рустема Умєрова.

За його словами, Умєрову теж запропоновано нові варіанти подальшої роботи.

"Є й інша пропозиція очолити один напрям, і ми повернемося до цього. Рустем також зараз має відповідні пропозиції", – додав Зеленський.

Днями видання FT повідомляло, що президент Володимир Зеленський намагається переконати колишню прем’єрку Юлію Свириденко обійняти посаду посла у США попри те, що вона відхилила цю пропозицію.

Водночас, за даними видання Liga, Умєров є одним із головних кандидатів на посаду посла України у Сполучених Штатах.

Ще раніше ЗМІ писали, що посол України в США Ольга Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин.