Зеленский подтвердил, что предложил Свириденко должность посла США

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что предлагал Юлии Свириденко должность посла США в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент заявил на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве в четверг, его цитирует "Интерфакс-Украина".

Зеленский отметил, что считает должность посла Украины в США одной из ключевых для государства, поэтому ее должен занимать "человек уровня вице-премьера, министра или премьер-министра".

"Мы вернемся к Свириденко. У нас есть предложения. Это уже не секрет, что, при всем уважении к Ольге Стефанишиной, не секрет, что я рассчитывал и предлагал Юле Свириденко должность посла в США", – сказал он.

По словам президента, одним из аргументов в пользу кандидатуры Свириденко был ее вклад в заключение экономического соглашения с США.

"Юлия заключила под своим руководством важное соглашение с Соединенными Штатами. Это экономическая составляющая, которая может и должна связывать нас с Соединенными Штатами Америки", – рассказал он.

Зеленский также добавил, что в настоящее время обдумывает вопрос о новой должности для секретаря СНБО Рустема Умерова.

По его словам, Умерову тоже предложены новые варианты дальнейшей работы.

"Есть и другое предложение возглавить одно направление, и мы вернемся к этому. У Рустема также сейчас есть соответствующие предложения", – добавил Зеленский.

На днях издание FT сообщало, что президент Владимир Зеленский пытается убедить бывшую премьер-министра Юлию Свириденко занять должность посла в США, несмотря на то, что она отклонила это предложение.

В то же время, по данным издания Liga, Умеров является одним из главных кандидатов на должность посла Украины в Соединенных Штатах.

Еще ранее СМИ писали, что посол Украины в США Ольга Стефанишина попросила об увольнении с дипломатической службы по личным обстоятельствам.