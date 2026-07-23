Рубіо заявив, що Іран "платитиме з кожною ніччю більше", доки не погодиться домовлятись

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати продовжать завдавати ударів по Ірану, доки там не стануть справді зацікавленими домовлятись про мир.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Reuters.

Рубіо заявив, що Іран нібито "просить про угоду" кожен день. "Та проблема з Іраном у тому, що щоразу, коли вони погоджуються на якусь угоду (...), вони або порушують її, або хочуть щось змінити", – сказав держсекретар.

Він заявив, що ціна триваючої війни для Ірану "ставатиме вищою з кожною ніччю", доки там не захочуть домовлятися.

"Можливо, вони змінять думку за ще кілька днів, оскільки продовжують зазнавати великих втрат", – сказав Марко Рубіо.

Водночас у Тегерані заявили, що збираються бити у відповідь доти, доки тривають американські удари по їхній інфраструктурі та об’єктах у прибережних районах.

Президент США Дональд Трамп висловив скепсис до переговорів з Іраном щодо припинення війни.

Також він заявив, що США битимуть по мостах та електростанціях Ірану у відповідь обстріли торгових суден в Ормузькій протоці.