Рубио заявил, что Иран "будет платить с каждой ночью всё больше", пока не согласится договариваться

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты будут продолжать наносить удары по Ирану, пока там не проявят искреннюю заинтересованность в заключении мирного соглашения.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Reuters.

Рубио заявил, что Иран якобы "просит о соглашении" каждый день. "Но проблема с Ираном в том, что каждый раз, когда они соглашаются на какую-то договоренность (...), они либо нарушают ее, либо хотят что-то изменить", – сказал госсекретарь.

Он заявил, что цена продолжающейся войны для Ирана "будет расти с каждой ночью", пока там не захотят договориться.

"Возможно, они изменят мнение еще через несколько дней, поскольку продолжают нести большие потери", – сказал Марко Рубио.

В то же время в Тегеране заявили, что намерены наносить ответные удары до тех пор, пока продолжаются американские удары по их инфраструктуре и объектам в прибрежных районах.

Президент США Дональд Трамп выразил скептицизм по поводу переговоров с Ираном о прекращении войны.

Также он заявил, что США будут наносить удары по мостам и электростанциям Ирана в ответ на обстрелы торговых судов в Ормузском проливе.