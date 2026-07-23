Трамп пригрозив хуситам військовою силою, якщо вони атакуватимуть судна в Червоному морі

Президент США Дональд Трамп попередив, що американська сторона вживатиме воєнних заходів, якщо єменські бойовики-хусити знову атакуватимуть судна в Червоному морі.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Трамп, за будь-які атаки хуситів він покладе відповідальність на Іран.

Він нагадав, як рік тому США "завдали потужного удару по хуситах за їхнє втручання у комерційну та торговельну діяльність шляхом обстрілу суден".

З того часу, а також під час конфлікту з Іраном, хусити "діяли дуже відповідально", додав президент США.

"На жаль, зараз вони знову починають свої атаки, обстрілявши минулої ночі два саудівські кораблі. Нехай цей допис стане нагадуванням про те, що якщо вони зроблять це знову, США покладуть відповідальність на Іран, оскільки хусити є маріонетками та/або проксі Ірану", – підкреслив він.

Трамп також додав, що і проти хуситів, і проти Ірану будуть вжиті "серйозні воєнні заходи".

23 липня хусити, яких підтримує Іран, оголосили про напад на танкери в Червоному морі, що належать Саудівській Аравії. Як повідомляє CNN, на супутниковому знімку NASA видно, що на борту одного з танкерів, які ходять під прапором Саудівської Аравії, спалахнула пожежа.

Також варто зазначити, що Трамп раніше висловив скепсис до переговорів з Іраном щодо припинення війни.

Також він заявив, що США битимуть по мостах та електростанціях Ірану у відповідь обстріли торгових суден в Ормузькій протоці.