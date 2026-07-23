Трамп пригрозил хуситам военной силой, если они будут нападать на суда в Красном море

Президент США Дональд Трамп предупредил, что американская сторона примет военные меры, если йеменские боевики-хуситы вновь начнут нападать на суда в Красном море.

Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Трамп, за любые атаки хуситов он возложит ответственность на Иран.

Он напомнил, как год назад США "нанесли мощный удар по хуситам за их вмешательство в коммерческую и торговую деятельность путем обстрела судов".

С тех пор, а также во время конфликта с Ираном, хуситы "вели себя очень ответственно", добавил президент США.

"К сожалению, сейчас они снова начинают свои атаки, обстреляв прошлой ночью два саудовских корабля. Пусть этот пост станет напоминанием о том, что если они сделают это снова, США возложат ответственность на Иран, поскольку хуситы являются марионетками и/или прокси Ирана", – подчеркнул он.

Трамп также добавил, что и против хуситов, и против Ирана будут приняты "серьезные военные меры".

23 июля хуситы, которых поддерживает Иран, объявили о нападении на танкеры в Красном море, принадлежащие Саудовской Аравии. Как сообщает CNN, на спутниковом снимке NASA видно, что на борту одного из танкеров, ходящих под флагом Саудовской Аравии, вспыхнул пожар.

Также стоит отметить, что Трамп ранее выразил скептицизм по поводу переговоров с Ираном о прекращении войны.

Кроме того, он заявил, что США будут наносить удары по мостам и электростанциям Ирана в ответ на обстрелы торговых судов в Ормузском проливе.