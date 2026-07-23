У Німеччині кажуть, що ситуація на Близькому Сході розвивається в неправильному напрямку

Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини "дуже стурбований" тим, що атаки на нафтові танкери в Червоному морі з боку єменських бойовиків-хуситів можуть призвести до ескалації поточного конфлікту в регіоні.

Заяву очільника німецького оборонного відомства наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус висловився щодо ситуації на Близькому Сході під час візиту на об’єкт, що належить оборонній компанії Hensoldt.

Це сталося після того, як на початку цього тижня підтримувана Іраном бойова група хуситів у Ємені оголосила про блокаду саудівських портів.

Німецький міністр оборони зазначив, що події на Близькому Сході "очевидно рухаються в неправильному напрямку".

"Наразі ніщо – абсолютно ніщо – не вказує на те, що в регіоні можна досягти перемир’я, не кажучи вже про мир", – сказав Пісторіус.

Він додав, що ситуація має "тяжкі наслідки" для всіх країн, які залежать від поставок енергоносіїв із цього регіону.

23 липня хусити, яких підтримує Іран, оголосили про напад на танкери в Червоному морі, що належать Саудівській Аравії. Як повідомляє CNN, на супутниковому знімку NASA видно, що на борту одного з танкерів, які ходять під прапором Саудівської Аравії, спалахнула пожежа.

Після цього президент США Дональд Трамп попередив, що американська сторона вживатиме воєнних заходів, якщо єменські бойовики-хусити знову атакуватимуть судна в Червоному морі.

Також варто зазначити, що Трамп раніше висловив скепсис до переговорів з Іраном щодо припинення війни.

Також він заявив, що США битимуть по мостах та електростанціях Ірану у відповідь обстріли торгових суден в Ормузькій протоці.