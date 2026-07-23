В Германии заявляют, что ситуация на Ближнем Востоке развивается в неправильном направлении

Министр обороны Борис Писториус заявил, что правительство Германии "очень обеспокоено" тем, что атаки на нефтяные танкеры в Красном море со стороны йеменских боевиков-хуситов могут привести к эскалации текущего конфликта в регионе.

Заявление главы немецкого оборонного ведомства приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Писториус высказался по поводу ситуации на Ближнем Востоке во время визита на объект, принадлежащий оборонной компании Hensoldt.

Это произошло после того, как в начале этой недели поддерживаемая Ираном боевая группировка хуситов в Йемене объявила о блокаде саудовских портов.

Немецкий министр обороны отметил, что события на Ближнем Востоке "явно движутся в неправильном направлении".

"В настоящее время ничто – абсолютно ничто – не указывает на то, что в регионе можно достичь перемирия, не говоря уже о мире", – сказал Писториус.

Он добавил, что ситуация имеет "тяжелые последствия" для всех стран, которые зависят от поставок энергоносителей из этого региона.

23 июля хуситы, которых поддерживает Иран, объявили о нападении на танкеры в Красном море, принадлежащие Саудовской Аравии. Как сообщает CNN, на спутниковом снимке NASA видно, что на борту одного из танкеров, ходящих под флагом Саудовской Аравии, вспыхнул пожар.

После этого президент США Дональд Трамп предупредил, что американская сторона примет военные меры, если йеменские боевики-хуситы вновь будут атаковать суда в Красном море.

Также стоит отметить, что Трамп ранее выразил скептицизм по поводу переговоров с Ираном о прекращении войны.

Кроме того, он заявил, что США будут наносить удары по мостам и электростанциям Ирана в ответ на обстрелы торговых судов в Ормузском проливе.