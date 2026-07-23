Європейський центробанк презентував 10 варіантів дизайну нових банкнот євро

Європейський центральний банк представив 10 варіантів дизайну нових банкнот євро в категоріях "Європейська культура" та "Річки та птахи".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Президентка Крістін Лагард представила 10 варіантів у категоріях "Європейська культура" та "Річки та птахи". Громадяни єврозони можуть голосувати за ці варіанти до 21 вересня, після чого Рада керуючих ухвалить остаточне рішення "приблизно наприкінці року", як йдеться у заяві, опублікованій у четвер.

Це перше масштабне оновлення з боку ЄЦБ з часу введення євро в обіг понад два десятиліття тому. З огляду на національну символіку, яка часто зображується на банкнотах, їхній дизайн вже давно є чутливим питанням у валютному союзі з 21 країни. На поточній серії зображені узагальнені ворота та мости, які не пов’язані з жодними існуючими будівлями чи пам’ятками.

"Банкноти євро – це більше, ніж засіб платежу, – це одне з найнаочніших втілень Європи", – зазначила Лагард.

Робота над новими паперовими грошима ведеться паралельно з підготовкою до запровадження цифрового євро.

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У 2021 році ЄЦБ розпочав процес оновлення банкнот євро, що включає модернізацію їхніх елементів захисту. Спочатку було запропоновано сім тем, але наприкінці 2023 року, після опитування громадян єврозони, вибір було звужено до двох.

ЄЦБ не вказав, коли саме нові банкноти будуть розповсюджені серед населення, зазначивши лише, що дизайн-переможець "пройде подальшу розробку та тестування перед запуском у виробництво" і "потрапить в обіг у наступні роки".

На початку літа Банк Англії дав британській громадськості місяць, щоб висловитися та обрати, яка з тварин дикої природи має бути зображена на банкнотах номіналом 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів, замінивши образ Вінстона Черчилля та інших діячів.

Заміна історичних особистостей, зокрема експрем’єр-міністра та лідера воєнного часу Вінстона Черчилля, британською дикою природою викликала значний осуд серед політичних лідерів на початку цього року.

Зображення письменниці Джейн Остін, художника Дж. М. В. Тернера та математика Алана Тюрінга на банкнотах, що зараз перебувають в обігу, з часом також замінять на портрети тварин.

Нагадаємо, право на використання банкнот і монет буде закріплено в конституції Швейцарії після того, як на референдумі виборці підтримали захист використання готівки.