Европейский центральный банк представил 10 вариантов дизайна новых банкнот евро в категориях "Европейская культура" и "Реки и птицы".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Президент Кристин Лагард представила 10 вариантов в категориях "Европейская культура" и "Реки и птицы". Граждане еврозоны могут голосовать за эти варианты до 21 сентября, после чего Совет управляющих примет окончательное решение "примерно в конце года", как говорится в заявлении, опубликованном в четверг.

Это первое масштабное обновление со стороны ЕЦБ со времени введения евро в обращение более двух десятилетий назад. Учитывая национальную символику, которая часто изображается на банкнотах, их дизайн уже давно является деликатным вопросом в валютном союзе из 21 страны. На текущей серии изображены обобщённые ворота и мосты, не связанные ни с какими существующими зданиями или достопримечательностями.

"Банкноты евро – это больше, чем средство платежа, – это одно из самых наглядных воплощений Европы", – отметила Лагард.

Работа над новыми бумажными деньгами ведётся параллельно с подготовкой к введению цифрового евро.

В пилотном проекте ЕЦБ по цифровому евро участвуют компании от Revolut до UniCredit

В 2021 году ЕЦБ начал процесс обновления банкнот евро, включающий модернизацию их элементов защиты. Изначально было предложено семь тем, но в конце 2023 года, после опроса граждан еврозоны, выбор был сужен до двух.

ЕЦБ не указал, когда именно новые банкноты будут распространены среди населения, отметив лишь, что дизайн-победитель "пройдет дальнейшую разработку и тестирование перед запуском в производство" и "поступит в обращение в последующие годы".

В начале лета Банк Англии предоставил британской общественности месяц, чтобы высказаться и выбрать, какое из диких животных должно быть изображено на банкнотах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов, заменив изображение Уинстона Черчилля и других деятелей.

Замена исторических личностей, в частности бывшего премьер-министра и лидера военного времени Уинстона Черчилля, на представителей британской дикой природы вызвала значительное осуждение среди политических лидеров в начале этого года.

Изображения писательницы Джейн Остин, художника Дж. М. В. Тернера и математика Алана Тьюринга на банкнотах, которые сейчас находятся в обращении, со временем также будут заменены на портреты животных.

Напомним, право на использование банкнот и монет будет закреплено в конституции Швейцарии после того, как на референдуме избиратели поддержали защиту использования наличных денег.