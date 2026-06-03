У Британії голосуватимуть за нові банкноти із зображенням тварин замість купюр з Черчиллем

Банк Англії дав британській громадськості місяць, щоб висловитися та обрати, яка з тварин дикої природи має бути зображена на банкнотах номіналом 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів, замінивши образ Вінстона Черчилля та інших діячів.

Про це повідомляє BBC, передає "Європейська правда".

Вісімнадцять тварин, птахів та комах дикої природи було відібрано для появи на оновлених банкнотах, і громадськість може висловити свою думку щодо того, кого саме зобразити на готівці.

До списку увійшли іпатка атлантична, афаліна, їжак європейський, сірий тюлень, лисиця звичайна, джміль земляний, жаба трав’яна та низка інших видів.

Громадськість має час до 3 липня, щоб проголосувати максимум за двох тварин у кожній категорії та скоротити список до чотирьох найкращих претендентів. Водночас вирішальне слово залишається за головою Банку Англії Ендрю Бейлі.

Заміна історичних особистостей, зокрема експрем’єр-міністра та лідера воєнного часу Вінстона Черчилля, британською дикою природою викликала значний осуд серед політичних лідерів на початку цього року.

Зображення письменниці Джейн Остін, художника Дж. М. В. Тернера та математика Алана Тюрінга на банкнотах, що зараз перебувають в обігу, з часом також замінять на портрети тварин.

Таке рішення Банк Англії анонсував у березні. Тоді в установі пояснили, що це був крок проти підробок, оскільки будь-які зображення на банкнотах зрештою доведеться замінити.

Нагадаємо, право на використання банкнот і монет буде закріплено в конституції Швейцарії після того, як на референдумі виборці підтримали захист використання готівки.