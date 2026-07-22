На півдні Франції внаслідок масштабної пожежі евакуювали 400 людей

Пожежа, яка спалахнула у вівторок, 21 липня, у департаменті Вар на півдні Франції, змусила 400 людей покинути свої домівки.

Про це повідомила у середу, 22 липня, місцева влада, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, з 21 липня ця пожежа вже знищила 2500 гектарів. Більшість із 400 евакуацій відбулася в околицях сіл Понтевес, Котіньяк, Сіллан-ла-Каскад, Корренс та Монфор-сюр-Аржен.

"Ситуація була дуже складною. Близько 1100 пожежників боролися з вогнем усю ніч", – сказав речник пожежної служби департаменту Вар командир Вільям Вогль.

Фото: Reuters

За його словами, станом на ранок середи пожежу ще не вдалося локалізувати. Втім, він зазначив, що у середу вітер має бути "більш сприятливим", попри високі температури.

У префектурі Вар повідомили, що 22 липня без електропостачання залишилися 2300 домогосподарств, переважно в селі Котіньяк.

Фото: Reuters

Напередодні у Франції повідомили про загибель двох пожежників, що працювали на місці займання на півдні країни.

Це вже третій смертельний інцидент за липень. На початку місяця загинув один пожежник під час роботи на пожежі у передгір’ї Альп – він потрапив під каменепад.

Як відомо, у Франції тривають численні лісові пожежі різного масштабу, яким сприяє спекотна посушлива погода.

Від пожеж потерпає також сусідня Іспанія, постраждалі площі вже учетверо більші, ніж на цей час у 2025 році. Масштабна лісова пожежа на північ від Мадрида, що спустошила вже майже 30 тисяч гектарів, ризикує стати рекордною для країни за останній час.