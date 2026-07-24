Франция обратилась к ЕС за помощью из-за масштабных лесных пожаров

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна обратилась с просьбой об активации Механизма гражданской защиты Европейского Союза в связи с пожарами, охватившими страну.

Об этом он сообщил в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Макрон заявил, что в настоящее время ситуация остается чрезвычайно напряженной на фоне лесных пожаров, особенно в департаменте Жиронда.

"Франция обратилась с просьбой об активации Механизма гражданской защиты Европейского Союза", – отметил он.

По словам Макрона, в ближайшее время Франция сможет рассчитывать на подкрепление в виде двух хорватских самолетов Canadair, двух португальских самолетов Air Tractor и двух тяжелых вертолетов Black Hawk из Чехии и Словакии.

"Эта конкретная, оперативная и практическая солидарность является ценным источником силы в это трудное время", – добавил французский президент.

Накануне сообщалось, что из-за масштабного лесного пожара в департаменте Жиронда пришлось эвакуировать уже 20 тысяч человек.

Из-за пожара в департаменте Вар на юге страны, вспыхнувшего 21 июля, пришлось эвакуировать около 400 человек.