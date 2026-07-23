Лісова пожежа на півдні Франції спричинила евакуацію вже 20 тисяч людей

Через масштабну лісову пожежу у департаменті Жиронда на південному заході Франції довелось евакуювати вже 20 тисяч людей.

Про це повідомляє BFTMV, пише "Європейська правда".

Площа пожежі у департаменті Жиронда сягнула 3100 гектарів, а загальна кількість евакуйованих зросла до близько 20 тисяч осіб.

FEUX DE FORÊT : "La situation se dégrade" en Gironde, annoncent les secours. L'incendie, parti hier de Saumos, au nord du bassin d'Arcachon, continue de progresser ce matin et a parcouru plus de 2050 hectares. Près de 12.000 personnes sont évacuées au Porge et à Lège Cap-Ferret. pic.twitter.com/EzHA60LCFa – Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 23, 2026

Серед останніх евакуювали мешканців ще одного села і відпочивальників з трьох кемпінгів.

🔥 L'incendie de Saumos, en Gironde, poursuit sa progression avec de nombreuses réactivations sous l'effet du vent



🌳 Plus de 3 100 hectares ont déjà été ravagés par les flammes



🏘️ 20 000 personnes ont été évacuées par mesure de sécurité



🚒 700 soldats du feu restent… pic.twitter.com/71r6BdRw3V – Association Prévention & Signalement Feux De Forêt (@asso_psfdf) July 23, 2026

Постраждалих внаслідок пожежі немає, вогонь вже знищив один будинок. "Фронт" пожежі перебуває приблизно за 300 метрів від крайніх осель у комуні Леже-Ка-Ферре з 8000 мешканцями.

У префектурі зазначають, що погода залишається несприятливою – з вітром змінного напрямку та високою температурою.

Через пожежу у департаменті Вар на півдні країни, що спалахнула 21 липня, довелось евакуювати близько 400 людей.

Від пожеж потерпає також сусідня Іспанія, постраждалі площі вже учетверо більші, ніж на цей час у 2025 році. Масштабна лісова пожежа на північ від Мадрида, що спустошила вже понад 30 тисяч гектарів, ризикує стати рекордною для країни за останній час.