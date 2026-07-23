Укр Рус Eng

Лісова пожежа на півдні Франції спричинила евакуацію вже 20 тисяч людей

фото, відео
Новини — Четвер, 23 липня 2026, 16:41 — Марія Ємець

Через масштабну лісову пожежу у департаменті Жиронда на південному заході Франції довелось евакуювати вже 20 тисяч людей.

Про це повідомляє BFTMV, пише "Європейська правда". 

Площа пожежі у департаменті Жиронда сягнула 3100 гектарів, а загальна кількість евакуйованих зросла до близько 20 тисяч осіб. 

Серед останніх евакуювали мешканців ще одного села і відпочивальників з трьох кемпінгів. 

Постраждалих внаслідок пожежі немає, вогонь вже знищив один будинок. "Фронт" пожежі перебуває приблизно за 300 метрів від крайніх осель у комуні Леже-Ка-Ферре з 8000 мешканцями. 

У префектурі зазначають, що погода залишається несприятливою – з вітром змінного напрямку та високою температурою.

Через пожежу у департаменті Вар на півдні країни, що спалахнула 21 липня, довелось евакуювати близько 400 людей.

Від пожеж потерпає також сусідня Іспанія, постраждалі площі вже учетверо більші, ніж на цей час у 2025 році. Масштабна лісова пожежа на північ від Мадрида, що спустошила вже понад 30 тисяч гектарів, ризикує стати рекордною для країни за останній час. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція стихійні лиха
Реклама: