Міністр сільського господарства Молдови подав у відставку

Міністр сільського господарства Молдови Раду Мустяце подав у відставку, прем’єр-міністр Василе Тофан вже прийняв його заяву.

Про це Тофан повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".

Тофан заявив, що це було особисте рішення Мустяце. Він назвав це "відповідальним кроком", який "спрямований на те, щоб зберегти довіру суспільства до уряду та процесу управління країною".

"Я поважаю це рішення. Робота міністерства сільського господарства триватиме без перебоїв, а нового міністра призначать у найкоротші терміни", – зазначив прем'єр.

Пізніше Мустяце повідомив, що вирішив піти з посади, оскільки найближчим часом уряду доведеться провести кілька важливих і складних реформ.

"Щоб зберегти довіру суспільства, я вважав своїм обов’язком скласти повноваження. Це жест відповідальності. Мій професіоналізм і сумлінність не повинні піддаватися сумніву та підриватися неправдивою й маніпулятивною інформацією", – зазначив він.

Як пише Newsmaker, Мустяце очолив міністерство сільського господарства після роботи на посаді керівника Національного агентства з безпеки харчових продуктів (ANSA). Протягом багатьох років він працював у сфері безпеки харчових продуктів і обіймав різні керівні посади в агентстві.

Після цього в соцмережах з’явилися фото Мустяце з колишніми членами Демократичної партії, яку раніше очолював олігарх Влад Плахотнюк. Він назвав інформацію про зв'язок з політсилою "фейками та абсурдом".

А Тофан після цього провів розмову із 23 липня Мустяце. Глава уряду запевнив, що не має наміру звільняти міністра, але якщо виявиться, що Мустяце бреше, то він цього не терпітиме.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду підписала указ про призначення Кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром Василе Тофаном; у середу новий уряд склав присягу.

Детальніше про відставку попереднього прем'єра Александру Мунтяну читайте у статті: Молдова у режимі падіння влади. Як фейковий диплом та кузина Санду завели країну в кризу.