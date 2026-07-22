У Молдові офіційно розпочав роботу новий уряд Тофана

Президентка Молдови Мая Санду підписала указ про призначення Кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром Василе Тофаном; у середу новий уряд склав присягу.

Указ опублікований на сайті президентки Молдови, пише "Європейська правда".

У своєму зверненні до урядовців Санду наголосила на відповідальності, яка покладається на Кабінет міністрів на вирішальному етапі, що характеризується необхідністю прискорення європейського курсу, стимулювання економіки, а також зміцнення безпеки та верховенства права.

"Порядок денний чіткий – ми маємо продовжувати приведення Республіки Молдова у відповідність до європейських стандартів. У найближчі кілька місяців нам належить досягти важливих етапів у процесі європейської інтеграції", – заявила Санду, згідно з цитатою на сайті президентки Молдови.

Санду висунула кандидатуру підприємця Василе Тофана на посаду глави уряду 11 липня, через тиждень після відставки попереднього прем’єр-міністра Александру Мунтяну. Кандидатуру запропонувала керівна партія "Дія і солідарність" (PAS).

17 липня Тофан представив склад нового уряду, з яким звернувся до парламенту по вотум довіри. У новому Кабінеті міністрів зберегли свої посади 12 міністрів із попереднього уряду, тоді як керівників чотирьох міністерств вирішили замінити.

21 липня парламент Молдови висловив вотум довіри новому уряду. За його затвердження проголосували 53 депутати від партії PAS, що забезпечило офіційне формування нового Кабінету міністрів.

Детальніше про відставку Мунтяну читайте у статті: Молдова у режимі падіння влади. Як фейковий диплом та кузина Санду завели країну в кризу