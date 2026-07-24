Глава МЗС Литви розкритикував поступки в останньому пакеті санкцій ЄС проти Росії

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс розкритикував поступки, зроблені державам-членам в рамках переговорів щодо останнього пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Будріс заявив, що такі поступки підривають загальну кампанію тиску ЄС на Москву.

"Новий пакет санкцій значно посилює тиск на російський фінансовий сектор і ще більше обмежує доступ Росії до ринків капіталу. Однак переговори щодо 21-го пакета показали, що рішення щодо санкційної політики ЄС дедалі більше визначаються економічними інтересами держав-членів", – зазначив Будріс.

"Ця небезпечна тенденція не лише обмежує здатність ЄС посилювати тиск на Росію, а й послаблює дію вже чинних санкцій", – додав він.

Варто зазначити, трохи більше місяця санкційний пакет погрожували ветувати майже третина держав Євросоюзу. Кожна держава відмовилася від вето в обмін на якусь поступку.

Греція отримала можливість продовжувати реекспортувати російський скраплений газ у треті країни, незважаючи на заборону транзиту СПГ з Росії.

Також Греції було винятково дозволено проводити закупівлі, повʼязані зі здійсненням такого транспортування.

Франція та Італія і ряд інших морських курортних держав відмовилися повністю забороняти російським комбатантам вʼїзд на територію ЄС. Тому у санкційному пакеті залишився лише намір європейських держав колись у майбутньому заборонити їм вʼїзд.

Деталі читайте у статті: як ЄС домовився про нову хвилю тиску на Росію і що довелося "здати".