Глава МИД Литвы раскритиковал уступки в последнем пакете санкций ЕС против России

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис раскритиковал уступки, на которые пошли государства-члены в рамках переговоров по последнему пакету санкций Европейского Союза против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Будрис заявил, что такие уступки подрывают общую кампанию давления ЕС на Москву.

"Новый пакет санкций значительно усиливает давление на российский финансовый сектор и еще больше ограничивает доступ России к рынкам капитала. Однако переговоры по 21-му пакету показали, что решения относительно санкционной политики ЕС всё в большей степени определяются экономическими интересами государств-членов", – отметил Будрис.

"Эта опасная тенденция не только ограничивает способность ЕС усиливать давление на Россию, но и ослабляет действие уже действующих санкций", – добавил он.

Стоит отметить, что чуть больше месяца назад почти треть стран Евросоюза угрожала наложить вето на санкционный пакет. Каждая страна отказывалась от вето в обмен на какую-то уступку.

Греция получила возможность продолжать реэкспорт российского сжиженного газа в третьи страны, несмотря на запрет на транзит СПГ из России.

Также Греции было в порядке исключения разрешено осуществлять закупки, связанные с осуществлением такой транспортировки.

Франция, Италия и ряд других морских курортных государств отказались полностью запрещать российским военнослужащим въезд на территорию ЕС. Поэтому в санкционном пакете осталось лишь намерение европейских государств когда-нибудь в будущем запретить им въезд.

Подробности читайте в статье: как ЕС договорился о новой волне давления на Россию и что пришлось "отдать".