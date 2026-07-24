У США кажуть, що Туреччина все ще не може отримати винищувачі F-35

Державний департамент США заявив, що Туреччина досі не виконала юридичні вимоги, необхідні для відновлення її участі в американській програмі винищувачів F-35.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Повернення до програми F-35 є ключовим пріоритетом для Анкари, особливо після того, як президент США Дональд Трамп на саміті НАТО дав зрозуміти, що підтримає такий крок.

Туреччину було виключено з програми у 2020 році після придбання російської системи ППО С-400.

Після саміту НАТО турецькі офіційні особи повідомили, що ведуть переговори з однією з країн Перської затоки щодо можливого продажу С-400 у спробі підготувати ґрунт для повернення країни до програми F-35.

Однак, як зазначив Держдепартамент у листі, адресованому конгресмену-демократу Веслі Беллу, Туреччина поки що не виконала умови, встановлені законодавством США для свого поновлення в програмі.

Відомство додало, що будь-який процес, спрямований на врегулювання питання щодо С-400, має бути прозорим, законним і відповідати інтересам національної безпеки США.

У 2020 році Конгрес США ухвалив закон, що забороняє будь-який продаж винищувачів F-35 Туреччині доти, доки Анкара володітиме системами С-400, заявивши, що російська система становить загрозу безпеці американських бойових літаків. ⁠

Детальніше читайте у статті: Подарунок для Ердогана. Чи може Трамп "забути" про російські С-400 і зняти санкції з Туреччини.