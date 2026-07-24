В США заявляют, что Турция по-прежнему не может получить истребители F-35

Государственный департамент США заявил, что Турция до сих пор не выполнила юридические требования, необходимые для возобновления её участия в американской программе истребителей F-35.

Об этом сообщает Euractiv, передаёт "Европейская правда".

Возвращение в программу F-35 является ключевым приоритетом для Анкары, особенно после того, как президент США Дональд Трамп на саммите НАТО дал понять, что поддержит такой шаг.

Турция была исключена из программы в 2020 году после приобретения российской системы ПВО С-400.

После саммита НАТО турецкие официальные лица сообщили, что ведут переговоры с одной из стран Персидского залива о возможной продаже С-400 в попытке подготовить почву для возвращения страны в программу F-35.

Однако, как отметил Госдепартамент в письме, адресованном конгрессмену-демократу Уэсли Беллу, Турция пока не выполнила условия, установленные законодательством США для своего восстановления в программе.

Ведомство добавило, что любой процесс, направленный на урегулирование вопроса о С-400, должен быть прозрачным, законным и соответствовать интересам национальной безопасности США.

В 2020 году Конгресс США принял закон, запрещающий любую продажу истребителей F-35 Турции до тех пор, пока Анкара будет владеть системами С-400, заявив, что российская система представляет угрозу безопасности американских боевых самолетов. ⁠

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